Usa | giorno del Ringraziamento e polemiche per gli 81 anni di Biden

(Di martedì 21 novembre 2023) caption id="attachment 351305" align="alignleft" width="300" Joe/captionIl 20 novembre segna il 81° compleanno del presidente Joe, un'occasione celebrata con gli Itacchini in vista deldele l'arrivo dell'albero di Natale alla Casa Bianca. Tuttavia, la giornata non è priva die sfide, in particolare legate all'età del presidente. Innanzitutto, la questione dell'età è al centro delle discussioni, con alcuni elettori democratici che sollevano dubbi sulla possibilità di una candidatura per un secondo mandato. A 81lascerebbe la Casa Bianca a 86, un'età che preoccupa alcuni sostenitori. Nonostante l'amministrazione difenda la salute del presidente, sottolineando la sua resistenza alla frenetica ...

Guerra Russia - Ucraina, Austin vola a Kiev per ribadire il sostegno degli Usa. Zelensky: "La guerra non è un film, non finirà presto"

Ma per gli ucraini "questo non è un film", bensì "un duro lavoro ognie tutto non finirà ...per Kiev - oltre che per Israele - dal piano approvato la settimana scorsa dal Congressoe valido ...

Visita a sorpresa del segretario alla difesa Usa: "Il sostegno all ... RaiNews

Ucraina, Zelensky: "La guerra non è un film, non finirà presto" | Dagli Usa nuovo pacchetto di aiuti militari TGCOM

Almanacco del 21 novembre

E’ il 325° giorno dell’anno, 47ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 40 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 16:44 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 07:32 e tramonta alle ...

Festa del Ringraziamento: non solo tacchino, cresce l'offerta veg

La carne al forno resta il piatto forte, quest'anno anche più conveniente (il prezzo è sceso del 16%). Stufato di fagiolini, purè ...