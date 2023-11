Usa | Fed | tassi restrittivi finché serve per rientro inflazione a 2%

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (askanews) – Idi interesse sul dollaro fissati dalla Federal Redovranno restareabbastanza a lungo da garantire il ritorno dell’al valore obiettivo del 2%. E’ il messaggio chiave che viene ribadito dai verbali dell’ultimo direttorio di politica monetaria, il Fomc della Fed, che si è svolto il 31 ottobre il 1 novembre, il cui resoconto è stato pubblicato oggi dall’istituzione monetaria. Non sembra fornire grandi elementi di novità rispetto a un quadro che già il primo novembre, dopo la conferma deial 5,25-5,50§% si era delineato come di sostanziale stabilità per i mesi a venire. Negli Stati Uniti “l’resta elevata ma ha continuato a mostrare segni di rallentamento”, secondo i tecnici della Fed. La crescita è ...