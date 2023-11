Upas | Fiorenzo Madonna su Eduardo e Clara | «Non perderei la speranza»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 novembre 2023), attualmente presente in tv nei panni diSabbiese nella celebre soap opera «Un posto al sole», è uno degli attori più apprezzati del momento. La story line del suo, dall'implicazione con la malavita all'amore che lo lega alla bella, non fanno altro che tenere accesa la curiosità e il romanticismo dei fan di, curiosi di scoprire come evolveranno le cose per lui., intervistato in esclusiva a Tvpertutti, ha avuto modo di parlare di questi aspetti, oltre che raccontare qualcosa di sé, soddisfacendo la curiosità dei suoi fan che, puntata dopo puntata, si scoprono sempre più affezionati all'attore. Intervista al volto diSabbiese di Un posto al sole Benvenuto a Tvpertutti ...