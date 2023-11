Uomini e Donne | Sonny Di Meo critica il trono di Brando Ephikrian | Stiamo guardano Bambini e Bambine!

Salute, Palmieri (Sia): "Andrologi non sono ancora riferimento per uomini"

Nella giornata nazionale 'manca la specializzazione accademica ma abbiamo percorso di certificazione' A differenza delle, 'l'uomo non ha identificato ancora in maniera precisa l'andrologo come suo specialista di riferimento - osserva Palmieri - anche perché non esiste la specializzazione accademica. Noi però, come ...

La sfilata di Alessio G. Sono il migliore, vieni a scoprire perché - Uomini e donne Clip | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne, Ida Platano tronista: la reazione di Alessandro Vicinanza. «Come fa a voler conscere già un al ilmessaggero.it

Violenza contro le donne, una panchina rossa a Palazzo Pirelli

I dati relativi al 2022 registrano 5.588 donne in carico ai 54 Centri Antiviolenza presenti nelle 27 reti territoriali regionali. Nel complesso le donne in possesso di un titolo di studio di scuola se ...

Femminicidi in Europa: quanti sono i casi ogni anno e quali sono i Paesi a maggiore cultura patriarcale

C’è ancora un grande divario tra uomini e donne anche in campo lavorativo e sociale. Attualmente solo la Spagna ha una chiara normativa contro la violenza di genere. Mentre i paesi scandinavi sono ...