Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 21 11 23

(Di martedì 21 novembre 2023) Non che per fare il/la tronista aserva una laurea o una intelligenza particolarmente sottile, eh. Però almeno il minimo, il minimo indispensabile per rendere il tuo spazio un minimo accattivante e dargli un minimo di senso. Niente, diciamo che con Brando Ephkirian e Cristian Forti l’obbiettivo non è stato raggiunto, perché loro semplicemente gnafanno, quel minimo proprio non c’è. E se Brando ha proprio il problema a monte, e cioè quello che le sue corteggiatrici non gli piacciono (problema al quale poi si aggiungono un’altra miriade di problemi, tipo il fatto che il sosia di DamanteGrandiRagaBuongiorno sia un convintone, spocchioso e immotivatamente convinto di essere stocazz), Cristian ha il problema che invece a lui le corteggiatrici non dispiacciono, ma vuole portare avanti un gioco che non è minimamente in grado di ...