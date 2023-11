Uomini e Donne | commenti a caldo 21 11 2023

Carabinieri : Meloni - 'riconoscenti a uomini e donne in divisa - coraggio e generosità'

Giulia De Lellis torna a parlare di Uomini e Donne : ''Persi la testa per Andrea Damante''

Amadori : “Aggressività non solo da uomini ma anche da donne”

ASPI si aggiudica il premio agli MF ESG Awards per la neogenitorialità

Di questi, ben il 58% sono, mentre lesono il 42%. La società ha inoltre messo in atto strumenti e misure, come il lavoro agile , per agevolare i dipendenti nel conciliare i tempi di ...

Lunedì 20 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Uomini e Donne", Gemma e Silvio si baciano: sono pronti per un nuovo inizio TGCOM

Uomini e Donne: Maria de Filippi punta tutto su Ida e Roberta e loro non deludono

Il calo di Ascolti di Uomini e Donne ha costretto Maria de Filippi a prendere dei provvedimenti: nelle prossime settimane ci sarà una svolta non di poco conto. Infatti a Uomini e Donne arriva Ida Plat ...

Violenza di genere, Crippa (Lega): “Ergastolo e castrazione chimica per gli uomini che si macchiano di questi reati”| VIDEO

L’esponente della Lega ha commentato le parole della senatrice Giulia Bongiorno sulla questione che le donne siano troppo generose e che ... proponendo l’ergastolo per gli uomini che commettono ...