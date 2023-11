Unicusano | al via al concorso per la SSPL 2023 2024

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) 21 novembre. Scade il prossimo 28 novembre, la presentazione della domanda alpubblico per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ben 81 posti disponibili presso l’Università Niccolò Cusano di Roma. I test d’ammissione sono previsti il giorno 11 dicembre. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire tramite Racc. A/R, entro il 28 novembre, all’ Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma (Via Don Carlo Gnocchi, n. 3 – 00166 Roma), oppure spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec..it Per tutte le altre info sulla documentazione da allegare, consulta il vademecum sul sito web ...