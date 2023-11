Unicredit consolida attività in Romania e Grecia

Leggi su tenacemente

(Di martedì 21 novembre 2023)acquisisce circa il 9% di Alpha Services and Holdings tramite un premio fissato al 9,4%: di seguito riportiamo tutte le informazioni dell’operazione., l’istituto finanziario acquisisce il 9% di Alpha Services and Holdings per mezzo di un premio pari al 9,4%: Dettagli dell’operazione. La notizia è stata riportata dall’autorevole sito Milano finanza. Il fine L'articolo proviene da Tenacemente.