Unesco | congresso internazionale a Napoli da domenica 27 Evento finale con Sangiuliano | Tajani e Azoulay

(Di martedì 21 novembre 2023) Dal 27 al 29 novembre, a, a Palazzo Reale, si svolgera’ l’“Cultural Heritage in the 21st Century”. L’Italia ospitera’ rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membriper elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio mondiale e immateriale dell’umanita’. L’– organizzato congiuntamente da ministero degli Affari esteri e della cooperazione, ministero della Cultura e, con il sostegno del Comune di– affrontera’, nel corso di sette sessioni tematiche, i temi dell’urbanizzazione, del turismo eccessivo, dei cambiamenti climatici e dei conflitti. Sara’ un’occasione per condividere con gli altri membri dell’Organizzazione le riconosciute competenze italiane in tema di tutela del Patrimonio mondiale ...