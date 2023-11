Under 21 | le formazioni ufficiali di Italia e Irlanda

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Alle 18,30 scenderanno in campoin un match valido per la qualificazione ai prossimi Europei. LeAlle 18,30 scenderanno in campoin un match valido per la qualificazione ai prossimi Europei. Le(3-4-1-2): Keeley; Grehan, Lawal, MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan; Phillips; Armstrong, Emakhu. A disp. Brooks, Abankwah, Adaramola, Carty, Gilsenan, Kenny, Murphy, O’Neill, Springett. All. Crawford.(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Bove, Prati, Ndour; Fabbian; F. Esposito, Gnonto. A disp. Zacchi, Ambrosino, Bianco, Csadei, Fazzini, Ghilardi, Guarino, Koleosho, Turicchia. All. Nunziata.