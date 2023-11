Under 21 | Italia in Irlanda per restare in vetta | a Cork Nunziata si affida a Gnonto

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo il 7-0 facilissimo coi cugini di San Marino, il primo obiettivo dell’21 del ctè quello di resettare subito e focalizzarsi su un impegno di tutt’altro tenore, quello contro l’, che mette in palio il primo posto del girone, l’unico in grado di assicurare la qualificazione diretta agli Europei del 2025 senza dover passare dal calcolo delle migliori seconde o ancor peggio dalle forche caudine degli spareggi. E’ una partita cruciale per gli azzurrini, che asi giocano tantissimo: vincere ci consentirebbe in prima battuta di portarci a +4 su una diretta concorrente, e poi dial comando per poi giocarsela con la Norvegia fra qualche mese. 10 punti per la nostra Nazionale, 9 per gli scandinavi così come per gli irlandesi: si tratta, inutile ...