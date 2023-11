Una malattia infettiva sconosciuta si sta diffondendo tra i cani | centinaia di casi accertati | ancora non esiste una cura Ecco i sintomi a cui fare attenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Unarespiratorianaè stata registrata negli Stati Uniti. Si parla di 200da metà agosto individuati soprattutto nella costa nord occidentale, ma anche in Colorado, Illinois e New Hampshire. Il Dipartimento dell’Agricoltura dell’Oregon in un comunicato stampa del 9 novembre, l’ha definita unarespiratoriaatipica, conche includono tosse, starnuti, secrezione oculare/nasale e letargia. In rarissimi, lasi è rivelata mortale, anche se ad ora non si sa con che virus si ha a che, quindi nemmeno quali rimedi farmacologici adottare per debellarla. “Sulla base dell’epidemiologia delle segnalazioni, i...