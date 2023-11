Un terremoto al New York Times | Mi dimetto | chi è questa donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) "Non me la sento più di scrivere di poesia in mezzo ai toni ‘ragionevoli' di quanti vogliono acclimatarci a queste sofferenze irragionevoli". Con queste parole la poetessa e saggista premio Pulitzer Anne Boyer ha dato le dimissioni dal Newreo ai suoi occhi della pubblicazione di "macabri eufemismi" e di "bugie guerrafondaie" con cui, a suo parere, il prestigioso quotidiano sta coprendo la "guerra di Israele sostenuta dagli Stati Uniti contro la gente di Gaza". "Vogliono farci abituare a queste sofferenze irragionevoli", ha accusato la cinquantenne Anne Boyer, responsabile della pubblicazione delle poesie per il NewMagazine, affidando il clamoroso l'annuncio a Substack con una lettera aperta: "Non c'è salvezza inguerra. Né per Israele, né per gli Stati Uniti o l'Europa, ...