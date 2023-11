Un momento poco edificante | Giulia | il delirio del Pd su Mara Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Il Partito democratico va all'attacco di Domenica In e della sua conduttrice,Ve nier. Nella puntata del 19 novembre del programma, che va in onda su Rai Uno, si è parlato dell'omicidio diCecchettin ad opera dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Una questione delicata, dunque, che per i dem non è stata trattata in modo abbastanza imparziale. Il motivo, spiegano i componenti del Pd in commissione di Vigilanza Rai, è che nella trasmissione erano presenti due esponenti della maggioranza (Rita Dalla Chiesa di Forza Italia e Simonetta Matone della Lega) e nessuno dell'opposizione. Uno sgarbo che ha spinto il gruppo dem in commissione di Vigilanza, guidato dal deputato Stefano Graziano, a diramare una nota di biasimo. «A Domenica In, ieri, undi come la tv pubblica decide ...