Un dramma dopo l' altro | femminicidio a Fano | donna strangolata

(Di martedì 21 novembre 2023) Ennesimoin Italia. Un uomo di 70 anni, Angelo Sfuggiti, ha strangolato e ucciso la moglie, Rita Talamelli, 66 anni, in via Montefeltro, nel quartiere Poderino a. L'uomo, secondo quanto riporta il ‘Correre Adriatico', ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo dei barbiturici. Il delitto, avvenuto ieri sera intorno alle 21, è stato scoperto da uno dei figli della coppia che attendeva i genitori a cena. Non vedendoli arrivare, è andato a cercarli, ha scoperto la tragedia e dato l'allarme chiamando il 112. L'uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Talamelli era malata da tempo. Quando il figlio è entrato in casa dei genitori li ha trovati in camera da letto, lei distesa e senza vita e lui poco distante rantolante per l'effetto di una ...