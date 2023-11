Un dato di fatto | non puoi contestare Attacco a Meloni | la replica di Sechi a Lilli Gruber

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) L'omicidio, brutale ed efferato, di Giulia Cecchettin, è diventato a tempo record anche un caso politico. Dalle parole di Laura Boldrini fino all'dicontro Giorgia, accusata di essere espressione di una "cultura patriarcale", proprio quella cultura secondo cui, per la sinistra, sarebbe maturato l'orrore commesso da Filippo Turetta. Aha risposto in modo duro, sui social, postando una foto di lei, della madre e della figlia. "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta danella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale", ...