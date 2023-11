Un altro femminicidio | Rita Talamelli strangolata dal marito

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 novembre 2023), donna di 66 anni di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, è stata uccisa dal, Angelo Sfuggiti, ieri, 20 novembre 2023. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe strangolato la donna a mani nude e, dopo averla uccisa, avrebbe vegliato il cadavere assumendo farmaci, forse nel tentativo di togliersi la vita. A rinvenire il cadavere, nella villetta a due piani di via Montefeltro, a Fano, è stato uno dei due figli della coppia. L’uomo, di 70 anni, è stato invece trovato in stato confusionale, ed è stato poi trasferito all’ospedale di Santa Croce la sera stessa, mentre in casa gli inquirenti erano impegnati nei rilievi. Non è in gravi condizioni. Vi raccomandiamo... Filippo Turetta arrestato in ...