Un “albero liquido” che elimina i virus e produce ossigeno | l’idea di un bergamasco che sfrutta le microalghe

(Di martedì 21 novembre 2023) Da anni l’Organizzazione mondiale della Sanità ha inserito l’inquinamento atmosferico nella lista delle più importanti urgenze da affrontare, in quanto minaccia la salute delle persone ed è causa di quasi dieci milioni di vittime stimate ogni anno per ictus, infarti, tumori e malattie respiratorie. Come sottolinea la Fondazione Veronesi, un aumento delle malattie cardiovascolari e respiratorie è fra gli effetti più certi dell’aria inquinata. Nel tempo, l’esposizione alle polveri sottili è legata anche a ipertensione, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, tromboembolismo venoso, può influire sullo sviluppo dell’aterosclerosi: un quarto dei decessi per ictus e di quelli per malattie cardiache dipendono dall’inquinamento. Di queste morti, circa 7 milioni sono dovute all’aria inquinata che respiriamo ogni giorno dentro le nostre case o negli uffici, dove trascorriamo il 90% del nostro ...