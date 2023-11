(Di martedì 21 novembre 2023) Come andrebbero lepolitiche nel caso si? Domanda puramente retorica, perché nonostante i dissidi sulle candidature in vista delle prossime regionali, la maggioranza di destra-centro ha numeri che garantiscono una certa solidità e un orizzonte di legislatura. Almeno per ora...

Tv, social, maquillage e temi: il movimento Ellyttico di Schlein per la fase 2 del Pd

... 'La copertura della pagina Facebook del Pd, negli90 giorni, è stata di 2,8 milioni di ... Social network pieni e urne così così Dopo sette mesi diinchiodati al 20 per cento qualcosina ...

Ultimi sondaggi: chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi Today.it

Sondaggi politici, come voterebbero gli italiani oggi: crescono M5s e ... Fanpage.it

Le notizie principali di oggi. Le ultime news in tempo reale

Rassegna stampa e news in tempo reale. Ecco le ultime notizie pubblicate oggi in Italia dai principali organi di informazione. Buona lettura.

Pisa, Veloso: "Abbiamo tutto per arrivare ai playoff"

«Ho scelto di continuare a giocare, come ho sempre fatto, per sentirmi bene. Per fortuna non ho mai avuto infortuni gravi, e questo aiuta, negli.