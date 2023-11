Ultime Notizie Roma del 21-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Medio Oriente sul tavolo dei negoziati tra Israele e hamas spunta una proposta di accordo sugli ortaggi che prevede tra i 4 e i 5 giorni di pausa nei combattimenti nella triscele rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti non fa già in cambio di tre palestinesi detenuti per ciascun civile italiano liberato lo riferisce la CNN citando diverse fonti secondo aret saranno 10 di ostaggi rilasciati ogni giorno di tregua è stato convocato per stasera il gabinetto di guerra di Israele a Tel Aviv e per Netanyahu a breve buoneuna fonte italiana ha confermato la possibilità di un accordo parlando della Liberazione di donne e bambini uno dei leader di hamas Ismail haniyeh ha dichiarato che una tregua è vicina un raid Israele nel sud del Libano ha ...