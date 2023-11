Ultime Notizie Roma del 21-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le sirene di allarme sono ritornate contemporaneamente nel tour nel centro e nel nord di Israele in seguito al lancio di Razzi da Gaza e dal Libano meridionale i lanci di Gaza hanno interessato tra l’altro le aree di Tel Aviv e di Gerusalemme almeno 5 razzi sono stati intercettati in volo dalle batterie di difesa aerea Iron Dome non si hannodi vittime nel nord di Israele sirene di allarme sono risuonate sia nel settore Ovest sia in quello orientale del Confine Italia fa parte del gruppo di 9 paesi dell’eurozona rimandati assieme ad altre Germania Lussemburgo Lettonia Malta Paesi Bassi Portogallo Slovacchia il nostro paese ha trovato a Bruxelles una promozione con l’erba sulla politica economica del governo meloni Marco Musumeci vive davanti al ...