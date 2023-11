Ultime Notizie Roma del 21-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)dailynews radiogiornale bene vi trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio L’Italia fa parte del gruppo di 9 paesi dell’eurozona rimandati assieme ad Austria e Germania Lussemburgo Lettonia Malta Paesi Bassi Portogallo e Slovacchia il nostro paese ha provato a Bruxelles una promozione con riserva sulla politica economica del governo meloni rischiano di non essere in linea invece Belgio Finlandia Francia e Croazia promossi sono in 7 Cipro Estonia Grecia Spagna Irlanda Slovenia e Lituania voltiamo pagina c’è curiamo di ottenere quanto prima risultati nello scambio di questi ortaggi siamo in costante contatto e ci aspettiamo di ottenere risultati favorevoli ho affermato il presidente turco Recep tayyip erdogan come riporta la presidenza di anca raggiungendo che sia il ministro degli Esteri a Campi da anche il capo dell’intelligence turca ...