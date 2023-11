Ultime Notizie Roma del 21-11-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione Giulia Cecchetti n’è stata accoltellata la prima volta da Filippo Torretta mentre alle 23:18 di sabato 11 novembre si trova parcheggio davanti alla sua casa poi dopo averla immobilizzata Probabilmente con del nastro adesivo Il ragazzo ha spinto l’ex fidanzato in auto raggiunto in pochi minuti la zona industriale di posto E qui la nuova Mentre Mentre lei tenta una fuga ferendolo a morte lo si legge nelle carte del GIP di Venezia che ha messo lunedì nei confronti di Filippo Torretta la nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario aggravato dalla stazione affettive dal sequestro di persona trasmessa in Germania la richiesta di estradizione dal tribunale di Per ora nessuna udienza su Torretta non so come faccio ...