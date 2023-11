Ultime Notizie Roma del 21-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione cronaca in primo piano ieri è una femminicidio a Fano a poche ore dal omicidio di dura cecchettin un uomo di circa 70 anni strangolato la moglie anche lei settantenne che soffriva di disturbi psichiatrici e poi ha tentato di uccidersi ingerendo degli psicofarmaci è stato trovato agonizzante intorno alle 20:30 da uno dei figli che a un certo punto Forse perché il padre non risponde alle tue telefonate è arrivato per controllare all’interno della casa in via Montefeltro alla prima periferia della città l’uomo arrestato fu accusato di omicidio volontario è ricoverato in ospedale non minuto di silenzio nelle scuole d’Italia oggi per Giulia Cecchetti né per tutte le donne vittime di violenza alle 11 nelle classi di tutto il nostro paese dopo la decisione del ministro dell’istruzione ...