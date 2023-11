Ultima generazione e il (non) diritto di incollarsi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 novembre 2023) Per il corso di affettività nei confronti delle opere d’arte, porelle anche loro, attenderemo la prossima indignazione, se mai ci sarà. Il corso di educazione civica per il rispetto dei musei – e anche del pubblico pagante, che haal selfie come ogni altro essere del pianeta – è ugualmente rimandato alle calende. Anzi a mai più, se come è probabile il giudice monocratico dell’Udienza pre-dibattimentale è anche sensitivo interprete dello Zeitgeist che assegna alla tutela delle opere d’arte assai minore importanza che non alle paturnie climatiche di giovani ecoansiosi che si appiccicano alle teche del Botticelli. La così detta “udienza filtro” introdotta dalla riforma Cartabia ha lo scopo di verificare la fondatezza dell’accusa per evitare che procedimenti fragili arrivino al dibattimento. In questo caso il giudice monocratico di Firenze ha deciso che non ...