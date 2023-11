UeD anticipazioni | Ida contro Roberta | torna Alessandro Vicinanza

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 novembre 2023) Il 20 e il 21 novembre sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne. In tali occasioni, naturalmente, sono stati svariati gli argomenti trattati. Partendo dal Trono Over, c'è stata una lite infuocata tra Ida Platano eDi Padua, i risvolti, però, si sono rivelati inaspettati. Per, però, c'è stato anche un colpo di scena. La donna ha conosciuto un cavaliere con il quale è scattato un bacio. Ci sono state delle novità anche per Alessio e Claudia. Ad animare in maniera importante le registrazioni, però, c'è stato un evento del tutto inaspettato, che molti si auguravano: èto nel parterre del Trono Over. UeDregistrazioni 20-21 novembre: lite infuocata tra Ida e...