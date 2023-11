Ue | Rondinelli Pd | ' vittoria per artisti e creativi | sì a legge per salari dignitosi | più diritti e tutele'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo dice sì alla direttiva europea per la tutela professionale e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura, del cinema, dell'intrattenimento, della musica e infine deiche da anni e in modo particolare con la pandemia, in Italia chiedonoe soprattutto il riconoscimento disociali e previdenziali certi". Così Daniela, parlamentare europea del Partito Democratico, relatrice ombra della proposta dieuropea presentata su. "Mentre noi come progressisti e democratici difendiamo e rafforziamo, anche in Europa, idei lavoratori e lavoratrici, le destre italiane, Fratelli d'Italia ...