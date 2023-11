Ue | manovra dell’Italia “non in linea” Ma il Paese non è bocciato Nessuna azione correttiva Giorgetti | “Era tutto previsto”

Leggi su firenzepost

(Di martedì 21 novembre 2023) Il documento programmatico dell'Italia per il 2024 è stato giudicato dalla Commissione Ue "non pienamente in" alle raccomandazioni del Consiglio, con quelli di altri otto Paesi, Germania inclusa. Ma non è una bocciatura e non saranno chieste "manovre correttive" L'articolo proviene da Firenze Post.