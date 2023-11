Udinese | Padelli | «Mi alleno sempre per giocare | non mi importa essere il secondo o il terzo portiere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Danieledell’, ha parlato ai microfoni di TV12 delle sue ultime stagioni in bianconero Danieledell’, ha parlato ai microfoni di TV12 delle sue ultime stagioni in bianconero. PAROLE – «Miper, non miilo il. Se i ragazzi vedono i giocatori più rappresentativi impegnarsial massimo vengono spinti a farlo anche loro. Sosta? Il mister ha avuto modo di lavorare con più calma, non sarà una partita in meno a cambiare il nostro stato d’animo. Siamo sull’onda dell’entusiasmo dopo un periodo complesso. I primi a stare male ...