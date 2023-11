Ucraina | la prima neve nelle strade di Donetsk

(Di martedì 21 novembre 2023) I blindati lasciano le impronte sullaimbiancate Milano, 20 nov. (askanews) – Ladell’inverno ha ricoperto la regione di. I blindati lasciano le impronte sulleimbiancate. Si prevede che lainvernale, il fango e il ghiaccio rallenteranno la controffensiva dell’che va avanti da mesi per riconquistare il territorio occupato dalle forze di Mosca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In Ucraina i pacifisti dovrebbero chiedere prima di tutto un “cessate le torture”

Ucraina-Italia - Spalletti in allarme : scoppia il caso prima del match

Argentina, vince il turboliberista

... il giovane assassino della ex fidanzata Giulia Cecchettin catturato in Germania sabato che... L'altra guerra in pieno corso, quella tra Russia e, ha conosciuto ieri un momento importante ...

Rebrov (ct Ucraina) a Ceferin prima dell'Italia: «Vuole gli azzurri a Euro 2024 Non mi interessa» Corriere della Sera

Ucraina infastidita dalla UEFA prima di sfidare l'Italia: costretti a giocare la partita fantasma Fanpage.it

Ucraina-Italia 0-0, Azzurri qualificati a Euro 2024: soffrendo e ringraziando l’arbitro

Perché il rigore è davvero nettissimo. Prima le occasioni, poi la paura La partita è bella fin dall’inizio. Le due squadre decidono di giocarsela: Ucraina aggressiva, Italia di più. Gli azzurri ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Andiamo!”

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...