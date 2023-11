Ucraina – Italia | parola agli azzurri

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) L‘si qualifica alla fase finale del campionato europeo. Contro l’glihanno difeso un preziosissimo pareggio in un match combattuto, equilibrato e sofferto. l’porta a casa il punto che le serviva per ottenere la qualificazione alla fase finale di Euro 2024. Glidi Luciano Spalletti pareggiano 0-0 a Leverkusen contro l’. Al termine della partita glihanno espresso tutta la loro felicità per il successo e la comnseguente qualificazioneEuropei. Queste le loro parole:– Zaniolo: “Noi dobbiamo difendere il titolo, era un dovere essereEuropei’’ Le parole di Zaniolo alla Rai: “Gara combattuta, loro erano una bella squadra forte in ripartenza e ...