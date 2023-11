Ucraina-Italia | l’ex arbitro Gavillucci sul mancato rigore | “Non capisco Manzano”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023)di Serie A Claudio, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, ha detto la sua sul contatto Cristante-Mudryk nel finale di: “Da, era più facile dal campo fischiare ilche non fischiarlo, perché la dinamica porta a interpretare l’intervento di Cristante come negligente. In area dichi arriva prima sul pallone tra l’attaccante e il difensore vince. Dal punto di vista del Var, i replay che sono passati in tv non chiariscono del tutto. Se dovessimo dare una percentuale, a mio avviso andrebbe a favore del contatto. Evidentemente il Var non aveva immagini chiare e se non lo sono al 100%, ha le mani legate. Nella spartizione delle responsabilità, me ne ha di più l’in ...