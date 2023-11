Ucraina-Italia | le pagelle di CM | Chiesa super | Scamacca non funziona Mudryk arruffone | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 novembre 2023) 2023-11-20 23:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Donnarumma 6,5: reattivo due volte su Tsygankov, rimedia a una grossolana incertezza con una grande uscita su Dovbyk Di Lorenzo 6,5: solido e continuo, annulla, sfiora il gol di testa. La solita garanzia. Buongiorno 7: titolare a sorpresa, pronti, via, si fa sorprendere dalla velocità di, beccandosi un giallo pesante. E’ bravo a non farsi condizionare, cresce alla distanza, diventa granitico. Acerbi 7: da centrale di destra in una difesa a 4 ci mette un po’ a carburare, soprattutto in costruzione. Accetta volentieri il duello fisico con Dovbyk, vincendolo nella maggior parte dei casi Dimarco 6: taglia e cuce, con un gran colpo di testa salva su Tsygankov con un tacco illuminante manda ...