Ucraina-Italia | Bergomi | “Cosa avremmo detto a parti invertite sul contatto Cristante-Mudryk?”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) E’ stata la sera della qualificazione dell’alla fase finale di Euro 2024. In un finale incandescente ci sono e ci saranno i dubbi legati alin area di rigore fra, sul quale l’arbitro ha lasciato correre. Sull’argomento hala sua anche Beppeche, ai microfoni di Sky, ha chiarito come ilsia evidente.: “Il tocco c’è,è in anticipo. L’arbitro non ha fischiato mai un fallo al giocatore in tutta lata, anche per il modo che ha di cadere. Sicuramente ha valutato così, ma io ho pensato: se fosse capitato a noi non so comereagito. Poi se ripenso al passato, al Mondiale 2002, dico che ci sta. Ma a...