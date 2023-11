UCCP di San Giorgio del Sannio | Volpe | “Allarmismo incomprensibile”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNessun rischio di chiusura per l’di Sandel, l’ex Unità Complessa di Cure Primarie, che l’ASL ha realizzato, tra le prime in Regione, come progetto sperimentale finanziato con fondi regionali. Sebbene la conclusione della sperimentazione recava la data del 19 giugno scorso, la Asl ha mantenuto l’attività e sostenuto la spesa con i fondi aziendali, nelle more di accordi e protocolli organizzativi che si stanno realizzando in questi mesi. “L’idea che stiamo perseguendo con forza e attenzione ad ogni dettaglio è il potenziamento del territorio – dichiara il direttore generale dell’ASL, Gennaro– e il modello “” che è per noi un fiore all’occhiello, sarà implementato e potenziato per rafforzarne e migliorarne ulteriormente l’efficacia. Stiamo ...