Uccide la moglie e tenta il suicidio | pensionato arrestato a Fano

(Di martedì 21 novembre 2023) Continuano i femminicidi: undi 70 anni, Angelo Sfuggiti, questa notte ha ucciso laRita Talamelli. La donna è stata strangolata dal marito. Ildi, ex titolare di una pizzeria e molto noto alla comunità, è stato. L’ennesimo femminicidio: cosa ha fatto ildiIn provincia di Pesaro Urbino ilavrebbe strangolato lae poi, una volta realizzato il gesto, ha cercato di togliersi la vita ingerendo dei barbiturici. A trovare il corpo della donna è stato uno dei figli, di rientro a casa in tarda serata. Pare che la donna di 66 anni avesse dei problemi di salute di natura psichiatrica, con la quale l’uomo viveva. Dopo averla uccisa, è rimasto a vegliare sul corpo ...

Uccide la moglie per non farla soffrire - arriva la sentenza

Uccide la moglie "per non farla più soffrire" - condannato a 6 anni

Uccide la moglie 'per non farla più soffrire' - condannato a soli 6 anni

Strangola e uccide la moglie - poi prende barbiturici e veglia il cadavere per ore : arrestato 70enne

Dramma in città - strangola e uccide la moglie : scatta l’arresto

Pensionato uccide la moglie, poi tenta il suicidio

Il 70enne avrebbe strangolato la donna a mani nude, forse durate una lite Di: Alessandra Leo Un pensionato di 70 anni, Angelo Sfuggiti, ex titolare di una pizzeria, ha strangolato la66enne Rita Talamelli, per poi ingerire dei barbiturici, nella casa di famiglia a Fano, in provincia di Pesaro - Urbino. A fare la terribile scoperta uno dei figli della coppia, preoccupato ...

Strangola la moglie malata poi tenta il suicidio con le pillole il Resto del Carlino

Fano, pensionato uccide la moglie e poi tenta il suicidio TGCOM

Fano, pensionato uccide la moglie malata e poi tenta di togliersi la vita

A Fano, in provincia di Pesaro Urbino, un uomo di 70 anni, pensionato, Angelo Sfuggiti, ex titolare di una pizzeria, ha strangolato prima la moglie, malata da anni di problemi psichiatrici (66 anni), ...

Nuovo Femminicidio a Fano, uomo di 70 anni strangola la moglie di 66

A Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino, si è verificato un altro tragico femminicidio, pochi giorni dopo la scoperta del corpo di Giulia Cecchettin, che ha portato all’arresto di Filippo Turetta.