(Di martedì 21 novembre 2023) Per i produttori dinon era abbastanzaper il ruolo di Edward Cullen, ecco la richiesta giunta alla registaper migliorarne l'aspetto. Nuovi retroscena susvelati dalla regista. Nei panni del vampiro esangue Edward Cullen, il protagonistaha fatto impazzire le fan di mezzo mondo, ma per i produttori non era abbastanza bello per il ruolo, così hanno chiesto alla cineasta di trovare il modo per "migliorarlo". In occasione del quindicesimo anniversario diha svelato i gustosi retroscena durante un'ospitata nel podcast ...

Twilight, Catherine Hardwicke: 'Robert Pattinson era poco attraente, mi chiesero 'Puoi farlo diventare figo'

In occasione del quindicesimo anniversario diHardwicke ha svelato i gustosi retroscena durante un'ospitata nel podcast Watchalong , celebrando il primo capitolo di un franchise ...

Twilight, Catherine Hardwicke: "Robert Pattinson era poco attraente ... Movieplayer

Twilight: Catherine Hardwicke credeva che gli altri film della saga ... BadTaste.it Cinema

'They didn't believe it at first': Twilight bosses felt Robert Pattinson didn't have the looks to play Edward Cullen

'Twilight' bosses didn't think Robert Pattinson was handsome enough to play the role of Edward Cullen.

Twilight, Catherine Hardwicke: "Robert Pattinson era poco attraente, mi chiesero 'Puoi farlo diventare figo"

Per i produttori di Twilight, Robert Pattinson non era abbastanza attraente per il ruolo di Edward Cullen, ecco la richiesta giunta alla regista Catherine Hardwicke per migliorarne l'aspetto.