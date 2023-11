TV | sondaggio social Samsung | il 40 | 6% intervistati ha uno schermo in ogni stanza

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Televisione,Electronics Italia ha presentato i risultati del nuovoPoll “TV? Mi piaci tu!” che ha coinvolto la community Instagram, raccogliendo oltre 2.800 risposte. Emerge una fotografia aggiornata sul ruolo del TV all’interno delle case come riflesso delle abitudini più diffuse e dei i parametri che guidano i consumatori in fase di acquisto. In alcuni casi, le risposte confermano dati conosciuti che non sembrano tramontare con il tempo e il cambio di generazione, mentre altre aprono inaspettati scenari su nuovi modi di interagire con il TV. Il primo aspetto ad emergere è l’onnipresenza del TV in casa. Il 40,6% dei rispondenti, infatti ha dichiarato di possedere un TV in. Una buona parte (36%) ha affermato di averne due dove il ...