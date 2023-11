Tutto pronto per “Reaction” | l’evento di Visionary al Gres Art 671 di Bergamo

(Di martedì 21 novembre 2023). “”, il primo festival delle buone notizie in Italia, è stato ufficialmente presentato lunedì 20 novembre 2023 alArt 671, il nuovo polo culturale della città orobica da poco inaugurato che sarà anche l’effettiva sede del. Oltre ai rappresentanti di, organizzatrice del festival, la presentazione ha dato voce ai partner privati e alle istituzioni che hanno contribuito tanto alla realizzazione dello spazio di via San Bernardino quanto all’organizzazione del, che lì si terrà nella serata del 2 dicembre. La location Roberto Pesenti, consigliere Italmobiliare, ha dato il benvenuto ai presenti: “Questo polo è nato con l’idea di donare auno spazio per l’arte e la cultura a 360 gradi, e ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : tutto pronto per la Sprint Race e il duello Bagnaia-Martin

Ortisei : tutto pronto per le qualificazioni

Sinner-Djokovic - in diretta la finale delle Atp Finals di Torino : tutto pronto al Pala Alpitour

Tutto pronto per il Gran Galà del Calcio Femminile

Chiara Ferragni - tutto pronto per il trasloco nella nuova casa

Chiara Ferragni - scatoloni ovunque : tutto pronto per il trasloco

Le partite di oggi, qualificazioni Euro 2024: dove vedere Grecia - Francia e Galles - Turchia

per il ritorno delle Nazionali , alle prese con le qualificazioni per gli Europei 2024. Spazio alla nona e alla decima giornata, con le squadre che scenderanno in campo a partire da ...

MODENA – REGGIO EMILIA – MoRe Impresa Festival: tutto pronto ... Confartigianato

Tutto pronto per l’invasione dei giocattoli “intelligenti”che ascoltano, rispondono e imparano Il Sole 24 ORE

All’ospedale arrivano i rinforzi. Quattro medici per il pronto soccorso

Quattro medici per la medicina e la chirurgia di accettazione e d'urgenza entrano in servizio all'ospedale di Senigallia, per migliorare l'offerta sanitaria della Regione Marche.

Le partite di oggi, qualificazioni Euro 2024: dove vedere Grecia-Francia e Galles-Turchia

Tutto pronto per il ritorno delle Nazionali, alle prese con le qualificazioni per gli Europei 2024. Spazio alla nona e alla decima giornata, con le squadre che scenderanno in campo a partire da ...