Tutti i premi della guida de L’Espresso

(Di martedì 21 novembre 2023) Si apre con un’anima rock la presentazionenuova edizione delle Guide de2023, alla sua nuova versione dopo l’era Vizzari, che ne ha tenuto lo scettro per oltre 20 anni, e oggi è in forze al Gambero Rosso. Curatore da un anno, Andrea Grignaffini è affiancato nel compito da Alberto Cauzzi, ci azzardiamo a dire uno dei migliori palati del nostro Paese. Sono mille i ristoranti selezionati, molti dicono che sono troppi, ma in un’Italia con 392.535 imprese di ristorazione, metterne un numero così significativo può essere un plus, che può aiutare anche i gourmet in cerca di conforto a trovare anche nelle città più piccole quello che fa per loro. Laè a numero chiuso, quindi, ed è divisa in due parti: i ristoranti mantengono il voto e i cappelli, simbolo storico, e rimangono anche i ventesimi, che caratterizzano da ...