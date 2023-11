Tutte le novità di Plaion a Milan Games Week & Cartoomics 2023

Leggi su funweek

(Di martedì 21 novembre 2023)– rinomata azienda leader nella produzione e distribuzione di videogiochi e intrattenimento digitale – è pronta per partecipare all’edizionedi. L’evento si terrà presso Fierao Rho dal 24 al 26 novembre.sarà situata nello stand M25 P34, all’interno del padiglione 11, offrendo ai visitatori un’ampia selezione di videogiochi e hardware, oltre a uno shop con sconti speciali su titoli e gadget della lineup. Per gli appassionati di velocità supersonica, sarà presente Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA. Il gioco consente ai giocatori di immergersi in una nuova avventura nel classico stile Sonic, rinnovato in chiave moderna, sia in ...