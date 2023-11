Tumore alla prostata | IA per evitare biopsie inutili e migliorare la diagnosi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) È l’obiettivo del progetto Flute, che punta a sviluppare uno strumento di Ia all’avanguardia per ladi questa neoplasia. Istituito un consorzio di 11 partner internazionali, unico italiano è l’Irst Irccs Dino Amadori di Meldola Intelligenza artificiale perladeldellaevitando lenon necessarie, con vantaggi sostanziali per i pazienti e per il sistema sanitario, grazieriduzione dei costi. È l’obiettivo del progetto Flute (Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancer) che punta a sviluppare uno strumento di Ia all’avanguardia per ladi questa neoplasia, la seconda più comunemente individuata negli uomini in tutto il mondo e che in Italia, nel 2022, con ...