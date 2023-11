“Tu sei Bellezza” | a Massafra Donne | Cultura | Arte e Solidarietà contro la violenza

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 21 novembre 2023) Rotary Club, Rotaract e FIDAPA massafresi presentano una serata evento in scena al comunale il 25 novembre prossimo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale– Si moltiplicano ale iniziative ideate in occasione della giornata internazionale Giornata internazionale per l’eliminazione dellaleistituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sull’importanza della nonle. In questo contesto, Rotary Club, Rotaract e FIDAPA massafresi presentano l’evento “Tu sei, ...