TS – cosa succede nella causa da 19 milioni

Ronaldo vuole 19, la Juventus non crede di doverglieli dare. E così a risolvere la questione ci dovrà pensare il Collegio arbitrale che risolve le liti fra i giocatori e i club. Oggi c'è stata un'udienza per esaminare la seconda istanza di ricorso del portoghese (la prima era stata rigettata per un vizio di forma) ed è stata un'udienza molto lunga. Juve e Ronaldo, la situazione dellaI legali di Ronaldo chiedono che vengano riconosciuti a CR7 gli stipendi che lui aveva accettato di dilazionare con la famosa manovra stipendi, ma quelli della Juventus oppongono due fatti: Cristiano non aveva mai firmato la famosa lettera con la quale si accordava per la spalmatura (quindi non ha niente da produrre per vederseli riconoscere); ...