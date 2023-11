Truffa Nazionale | Falsi Facilitatori Bonus Cultura Rubano Dati di 620 Giovani

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma - Una vastaha colpito ilin Italia, con 620coinvolti e un ammontare stimato di 300 mila euro. Un'indagine condotta dalla Procura di Trieste ha rivelato un ingegnoso schema criminale in cuitori, fingendosi impiegati degli Uffici Anagrafe comunali, hanno sottratto le identità diappena maggiorenni. Utilizzando iottenuti, itori hanno acceduto in modo illegittimo alla 18APP e generatovoucher d'acquisto. Successivamente, attivavano uno Spid con le autentiche informazioni deima con un provider diverso da quello utilizzato dai legittimi titolari. Complici in questa frode erano alcune aziende conniventi, che accettavano ...