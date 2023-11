Treviso | si è dimessa la docente che aveva inneggiato a Hitler | «Aveva ragione su voi ebrei»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) Hanane Hammoud,di matematica di origine libanese, si èdall’H-Campus di Roncade, in provincia di. Il suo caso era rimbalzato su tutte le cronache nazionali: ai primi di novembre l’insegnantecondiviso su Instagram una story contro Israele, intrisa di antisemitismo. «Andate all’inferno,su di voi», c’era scritto. Resasi conto dell’errore,cancellato il messaggio, ma non abbastanza velocemente da salvarla dagli screenshot. A nulla sono valse le sue scuse: «Mi dispiace, è stato uno sbaglio». L’istitutodeciso di sospenderla dalle attività lavorative per 10 giorni. Terminata questa ...