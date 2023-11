Tredici lingotti d' oro nel trolley |  30mila euro di multa per un passeggero

(Di martedì 21 novembre 2023) Il controllo all'aeroporto di Pisa prima del volo per Tirana. Il prezioso carico vale oltre 70mila

Il controllo all'aeroporto di Pisa prima del volo per Tirana. Il prezioso carico vale oltre 70mila euro

Dal bagaglio dell’uomo, che stava per imbarcarsi per Tirana, sono spuntati i 13 lingotti da 100 grammi ciascuno per un valore complessivo pari a 73.944 euro, con la punzonatura di una ditta orafa di ...