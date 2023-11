Tragedia per Firmino | morto il padre a 62 durante una vacanza

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) L’ambasciata è al lavoro per sistemare le pratiche burocratiche e riportare la salma in patria per poter celebrare il funerale Sosta per le nazionali molto sfortunata per una delle stelle degli ultimi anni del calcio europeo. La notizia riguarda Roberto, ex attaccante del Liverpool ora in forza all’Al-Ahli. Infatti, come ha riportato la fonte UOL, ildel calciatore brasiliano èa soli 62 anni. Una vera e propriaper il calciatore e per tutta la sua famiglia. José Roberto Cordeiro de Oliveira sarebbe stato colpito da un infarto fatale sabato sera, mentre si trovava a Dubai per un viaggio con i suoi parenti. In questo momento i suoi cari sono al lavoro e in contatto con l’ambasciata brasiliana all’interno del paese asiatico per riportare il corpo del defunto a Maceió, città natale della ...