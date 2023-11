Tragedia a Teramo | Anziano Accoltellato dal Figlio che Muore in Ospedale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 novembre 2023)- Nella zona della stazione a, una violenta lite familiare ha avuto esiti fatali nella tarda serata di ieri. Unhail padre ottantatreenne, culminando il conflitto con gesti tragici. L'è deceduto nella notte all'"Giuseppe Mazzini" di, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo, ilè stato posto in stato di fermo. La drammatica situazione è scaturita da un litigio violento nella loro abitazione, nella quale le voci rialzate sono state seguite da atti di estrema violenza. La richiesta di soccorso alla sala operativa del 118 è giunta intorno alle ore 23, quando l'ambulanza è intervenuta nell'appartamento. L'giaceva a terra, gravemente ferito in ...