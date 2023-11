Traffico Roma del 21-11-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondiin diminuzione sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove restano code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda da Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni altri file in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via delle Valli in zona Prati è San Pietro ancora difficoltà per i lavori in piazza Pia rallentamenti e code in tutta l’area circostante in particolare sul lungotevere si lavora di notte dal lunedì al giovedì in fascia oraria 21 sei su Viale Trastevere chiusa la corsia laterale tra Piazza Ippolito Nievo e piazzale Flavio Biondo in questa direzione pertanto deviati alcune linee del trasporto pubblico mentre il tram e ...